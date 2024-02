Certificazioni sotto accusa Altri guai per l’ex Serinper

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Alfredo Marchetti Nuovigiudiziari per i vertici della cooperativa ex. L’allora dirigenza èta di aver emesso false attestazioni di sicurezza per le strutture e di non aver registrato alle Procure dei minori di Genova e Firenze (prima della bufera giudiziaria) alcuni minori, al fine di omettere un sovrannumero di utenti nelle strutture di Massa Carrara e Versilia. La citazione diretta in giudizio, chiesta dal pm Marco Mansi ha colpito Fabio Benassi, Eleonora De Fazio, Pier Giorgio Del Bergiolo, Mario Della Pina, Massimo Lippi, Ilaria Meloni, Consuelo Silvia Ricci, Gianluca Vannucci, Alessio e Federica Zoppi. L’udienza davanti al giudice Giovanni Tori il 5 giugno. Benassi e Del Bergiolo, in qualità di presidente e responsabile tecnico della cooperativa, avrebberoscritto il 31 maggio ...