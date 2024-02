Certificato di gravidanza | cos’è | come si invia e novità Inps 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La normativa italiana riconosce una serie di periodi di astensione e permessi dal lavoro per gli eventi die nascita del bambino fino ai dodici anni di età dello stesso: ildirientra tra gli adempimenti utili al diritto di maternità. Dal momento che nei suddetti periodi i dipendenti non prestano alcuna attività lavorativa l’azienda non corrisponde il trattamento retributivo altrimenti previsto dal contratto di lavoro a fronte della prestazione manuale e / o intellettuale richiesta al dipendente.La copertura economica è al contrario garantita dall’, grazie ad una serie di indennità di importo diverso a seconda del tipo di assenza.I datori di lavoro, al contrario, devono, se previsto dal contratto collettivo applicato, integrare le somme a carico dell’Istituto.Al ...