CERS – Alleanza capitolina Verdi-Sinistra | “Cresce la rete delle comunità energetiche a Roma per la sostenibilità dei territori”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “LeSostenibili e Rinnovabili crescono e diventano sempre più una realtà acon il coinvolgimento di ben 15 istituti scolastici. L’approvazione da parte della Giuntadella Deliberazione, proposta dal responsabile dell’Ufficio Clima diCapitale Edoardo Zanchini, contenente l’elencoscuole situate nei 15 Municipi della città che ospiteranno sui tetti impianti fotovoltaici a servizioRinnovabili e Solidali, è l’ulteriore passo in avanti che stiamo facendo per provare a raggiungere gli obiettivi UE della ‘neutralità climatica’ entro il 2030 ed emissioni zero entro il 2050. Selezionata dalla Commissione Europea tra le 100 città chiamate a partecipare alla missione ...