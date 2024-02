Cercate un posto di lavoro? Quasi un terzo delle offerte sono in Lombardia E per i magazzinieri c’è l’imbarazzo della scelta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano – Seunè più probabile che lo troviate in, che si conferma la regione più dinamica, con il maggior numero diper chi è a caccia di una nuova occupazione. Un dato che spiega come mai lae Milano, al netto dell’aumento di prezzi e affitti, sia ancora il polo di attrazione per chi vuole intraprendere nuove esperienze professionali. Inil 31%opportunità Come messo in luce dall'Osservatorio Mercato del2023 di InfoJobs (nota piattaforma per la ricerca dionline) laraccoglie il 31,3%lavorative del mercato italianodoppiando la seconda e terza classificata. Sul ...