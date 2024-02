Centri di urgenza e assistenza A Cesenatico 35 pazienti al giorno | Prime impressioni positive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Per il sistema sanitario romagnolo, questo è un periodo di cambiamenti, che influiscono sulle abitudini dei cittadini, e di nuovi progetti da affrontare, per rendere i servizi al passo coi tempi. In questa direzione, secondo le autorità regionali e sanitarie, vanno idi(Cau), destinati ada ccoglierecon problemi sanitari di lieve entità (i ‘codici bianchi’ da pronto soccorso, in estrema sintesi). L’inaugurazione delle nuove strutture sanitarie è stata compagnata da polemiche su funzionalità e obiettivi. Siamo andati a vedere come funzionano questi Cau, ma parlando con i cittadini utenti e con il personale sanitario che vi lavora, lasciando per una volta fuori le schermaglie politiche. Al Cau di, presso l’ospedale ‘Marconi’, abbiamo incontrato un ...