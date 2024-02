Ceccarini riscrive la storia di Iuliano e Ronaldo | «Sbagliai | dovevo fischiare fallo in attacco»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Siamo all’assurdo. Sono passati sei anni dall’episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita fra Inter e Juventus. Ma come si fa?”. Repubblica l’ha chiesto direttamente a Piero, l’arbitro dell’ormai iconico rigore suin Juve-Inter del 1998. Quello deldi, che costò lo scudetto alla squadra di Simoni. Ebbene, nell’intervistatorna su quele lo ribalta.la. Dice che non solo non eradi, ma che eraindi. “L’ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l’attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiatoin ...