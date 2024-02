“C’è una notizia importante” Paola Perego | l’annuncio a 10 giorni dall’intervento per il tumore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è reduce da una delicata operazione per unal rene, avvenuta 10fa.. Era stata lei stessa ad annunciare l’intervento chirurgico e ora è emersa un’altrasulle sue condizioni di salute. La conduttrice aveva in primis scritto un post sul social network Instagram, dove aveva ringraziato il medico che le aveva permesso di operarla subito per sconfiggere al più presto il cancro. Infatti,dopo l’operazione per ilal rene aveva fatto sapere: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia.fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. Poi si era collegata telefonicamente in occasione ...