C’è una data | ecco quando tornano pioggia e neve Le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 – Si comincia a intravedere il ritorno del freddo, a tutte le quote, con un quadro che dovrebbe tornare invernale intorno al 9 febbraio, almeno secondo le prime tendenze che emergono dai supercalcolatori secondo il.it. La Candelora Oggi, intanto, è il giorno della Candelora: secondo le antiche tradizioni popolari oggi si consumano gli ultimi dolci natalizi e si tolgono il presepe e l'albero di Natale. Il nome Candelora trae le sue origini dal rito della benedizione delle candele, ma lo ricordiamo soprattutto per i proverbirologici popolari. Proverbi confermati? Come spiega Antonio Sanò, fondatore di il.it, in Italia oggi è previsto tanto sole quindi, stando a questi proverbi, saremmo ancora dentro la stagione invernale, il freddo non è finito e avremo dunque ancora la possibilità di belle ...