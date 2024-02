C’è il picco influenzale | boom di polmoniti I medici | Ultimi giorni per potersi vaccinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pistoia, 2 febbraio 2024 – Quest’anno l’influenza sembra più aggressiva di sempre. Tanti in questisono a letto, fermati soprattutto da virus respiratori, che hanno costretto anche i più fragili ad andare in ospedale. "Non abbiamo mai visto così tanti casi di", spiega il segretario provinciale della Fimmg, il sindacato deidi famiglia, dottor Giuseppe Pace. Con lui tentiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda l’epidemia. Dottore, qual è l’emergenza in questi? "Abbiamo una diffusione allarmante di forme respiratorie: soprattutto bronchiti, ma anche casi più complessi, che sfociano in, e virus sinciziale che colpisce ora non solo ili, ma anche i giovani adulti e in alcuni casi gli anziani. ...