CdS – Mercato Napoli, è mancato un colpo di Theate

2024-02-02 12:33:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calcioMercato del Corriere dello Sport: De Laurentiis spende a spande. Quasi 50 milioni nell'estate post-scudetto (il misterioso Lindstrom, il grezzo Cajuste, il futuribile Natan), già un ventina di milioni al Mercato delle pulci di gennaio (la farfalla belga Ngonge, il napoletano di Barra Mazzocchi, il cingolato belga Dendoncker, l'agile ivoriano Hamed Traore punto l'anno scorso da una zanzara infetta). Settanta milioni senza prendere il centrale di difesa, un misto tra Albiol e Moreno Ferrario, necessità urgente sulle trincee azzurre. Puntato e perso Dragusin. Chiacchiere su Demiral, su Itakura, su Tomiyasu, su Adarabioyo, sul ceco Martin Vitik, persino sull'argentino della Fiorentina Martinez Quarta. E, poi, meglio tenere Ostigard e cancellare ...

