Catturato Marco Raduano | il famoso latitante | la sua fuga era entrata nella leggenda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La cattura diin Francia segna un punto di svolta significativolotta contro la criminalità organizzata in Italia., 40 anni, noto capo del clan omonimo di Vieste, era fuggito il 24 febbraio 2023 dal carcere di massima sicurezza di Badù e Carros, in provincia di Nuoro, dando vita a uno degli episodi più audaci e mediatici degli ultimi anni nel panorama criminale italiano.La sua evasione, resa possibile grazie all’utilizzo di lenzuola annodate per calarsi dal muro di cinta del carcere, non solo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture penitenziarie italiane, ma ha anche messo in evidenza la determinazione e la pericolosità di. Condannato all’ergastolo per crimini che spaziano dall’omicidio al traffico di droga, fino alla gestione del racket delle ...