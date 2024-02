Catturato il boss Marco Raduano | era fuggito dal carcere un anno fa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)in Corsica il, eradalunfa calandosi con delle lenzuola Ilmafiosoè stato finalmente arrestato il 2 febbraio 2024 in Corsica, dopo undi latitanza. Era evaso daldi massima sicurezza di Badu ‘e Carros, in provincia di Nuoro, il 24 febbraio del 2023 calandosi con delle lenzuola dal muro di cinta., 40 anni, originario di Vieste, in Puglia, era considerato un esponente di spicco della mafia garganica. Era ricercato per diversi reati, tra cui associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga e omicidio. La sua cattura è un importante successo per le forze dell’ordine italiane. Le ...