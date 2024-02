Catturato all’estero Marco Raduano | un anno dopo l’evasione Il boss della mafia del Gargano tra i due arrestati

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La notizia è in attesa di conferma. La notizia, cioè, dell’arresto di duedel, latitanti,: uno in Spagna, uno in Corsica. Un arrestato dei due (secondo le informazioni in attesa di conferma) il quarantenneche il 24 febbraio 2023 evase clamorosamente dal carcere di Nuoro, calandosi dalla rete di recinzione del penitenziario. Ne ha data notizia il tgnorba, evidenziando la necessità di una conferma. L'articolo, un Ildel...