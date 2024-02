Cassazione potrebbe aprire a restituzione interessi su mutui | finanziamenti e leasing basati su un Euribor “manipolato”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bergamo. Ci sono buone notizie per i cittadini che, tra il settembre 2005 e la fine del maggio 2008, erano titolari dia tasso variabile,indicizzati in base al tasso. A segnalarlo è Federconsumatori Bergamo che da subito si mette a disposizione per tutelare chi è stato coinvolto all’epoca dei fatti. L’associazione riferisce di essere già stata contattata da alcuni risparmiatori, per i quali si procederà ad avanzare un reclamo alla banca, poi ad avviare un’eventuale tutela legale in caso di riscontro negativo. “La Corte di, con una recente ordinanza (la n. 34889 del 13 dicembre 2023), ha affermato che sono nulli i tassi che le banche hanno applicato aindicizzati al tasso ...

