Casola | incontro sull’alluvione e docu-film ’La Grande frana’

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due serate aValsenio dedicate all’alluvione del maggio scorso. Gli appuntamenti sono in programma il 6 e 9 febbraio. Il primo avrà luogo martedi 6 febbraio alle 18.30 nella sala G. Spadolini, i vecchi magazzini di via Fondazza avalsenio. Sarà un’assemblea pubblica sullo stato di avanzamento e sulle procedure per il riconoscimento del rimborso e risarcimento dei danni alluvionali e del dissesto idrogeologico al Comune, alle aziende e alle famiglie. Dopo il saluto del sindaco Giorgio Sagrini sono in programma interventi di: Maurizio Nati, vicesindaco e assessore Lavori pubblici di, Manuela Rontini, consigliera regionale, Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. L’invito è rivolto alla cittadinanza, alle imprese, a chiunque sia interessato. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 9 ...