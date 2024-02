Casola | avanti col ripristino del territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Questo strano inverno, asciutto e non particolarmente freddo, permette di poter continuare a lavorare per ildelsconvolto dalle frane dello scorso maggio. Come aValsenio, comune riguardo cui fa il punto l’assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Nati che segue gli interventi sul. "Abbiamo completato la prima fase dei lavori di somma urgenza – spiega Nati – cioè lo sgombero della sede delle strade comunali ostruite dalle frane, la pulitura dei fossi e l’apertura di nuovi tracciati nei tratti dove la carreggiata è franata. Per tali lavori abbiamo utilizzato il contributo di circa due milioni e mezzo pervenuto dal commissario Figliuolo con tale destinazione. Ora stiamo partendo per affrontare la fase due, cioè la messa in sicurezza delle strade comunali il cui transito è per ora ...