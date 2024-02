Caso Salis | Tajani attacca Salvini | Più si sta zitti e prima si risolve la questione

Caso Ilaria Salis : “costretta a firmare un verbale in ungherese” . Interrogata nuovamente dopo l’udienza in cui è comparsa in manette Ilaria Salis è ... (361magazine)

Non hanno capito bene. O forse non vogliono capire. O forse, infatuati di cappi e ghigliottine, non riescono a capire (huffingtonpost)

Roma, 2 feb. (askanews) – “Più si sta zitti e prima si risolve questa situazione”: lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, in un colloquio con il Fatto quotidiano sul caso di Ilaria Salis, la citta ..."Non posso influenzare la magistratura in nessun modo. Come sapete il potere giudiziario è totalmente indipendente dal governo. L'unica cosa che posso fare è ...Caso Ilaria Salis, si tratta per gli arresti domiciliari cautelari in Italia, con l'applicazione eventualmente di misure come il braccialetto elettronico. La notizia è stata riportata ...