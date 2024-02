Caso Pozzolo | la perizia del Ris | “Tre persone diverse hanno toccato la pistola del deputato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sono almeno tre lecheladi Emanuele, la notte di capodanno. L’informazione è contenuta nella relazione finale del Ris di Parma sull’arma, che è arrivata in Procura a Biella. Secondo quanto si apprende nessuno dei tre profili di Dna emerge rispetto all’altro: uno appartiene a, proprietario della, un altro è di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro, che aveva messo in sicurezza l’arma dopo il ferimento di suo genero, Luca Campana. Non si sa invece a chi appartiene il terzo Dna presente sull’arma. La Procura di Biella, a questo punto, dovrà decidere se effettuare il prelievo del dna di tutti i presenti al veglione dove è avvenuto il fatto. Come è noto i fatti risalgono alla notte di San ...