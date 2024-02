Caso Pozzolo | altri due Dna sulla pistola che ha sparato a Capodanno Uno è sconosciuto

(Adnkronos) – “Le mie idee non cambieranno mai”. Lo ripete come un mantra il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo , ai cronisti che lo ... ()

(Adnkronos) – "Le mie idee non cambieranno mai". Lo ripete come un mantra il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo , ai cronisti che lo ... (periodicodaily)

Caso Pozzolo - il deputato : “Mia espulsione? Non mi risulta”

"Resto in Fratelli d'Italia? Le mie idee non cambieranno mai" "Le mie idee non cambieranno mai". Lo ripete come un mantra il deputato di Fratelli ... (sbircialanotizia)