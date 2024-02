Caso Paffetti | prove di pace La conferma su Innocenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Anche l’assemblea dei soci di Porta Crucifera ha fatto quadrato intorno al capitano Alberto Branchi suldi Niccolò. La volontà dei vertici è quella di ricucire il rapporto con il giovane giostratore: un impegno che si è preso il consiglio direttivo di Palazzo Alberti con in testa il rettore Andrea Fazzuoli. I soci di Colcitrone hanno inoltre approvato all’unanimità sia la relazione morale che il bilancio del 2023. Riguardo alla vicendaqueste sono sicuramente le ore decisive per sbloccare la situazione. Domani infatti alle ore 11 nel chiostro di Palazzo comunale si svolgerà la cerimonia di premiazione dei giostratori. E può darsi che in quella occasione si potrebbe già vedere di nuovo Niccolòal fianco dei suoi dirigenti, superando così una vicenda che forse ha preso troppo la mano, ...