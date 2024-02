Caserta | corto circuito amministrativo nelle gestione della mobilità | poteri conferiti agli ausiliari della sosta

(Di venerdì 2 febbraio 2024). “Ritengo che la vicenda degli accertamenti deglida giornipolemiche cittadine e mediatiche per i dubbi confermati anche dal ripetuto intervento del comandantepolizia municipale nei confrontisocietà incaricatadei parcheggi vada completamente riperimetrata per definire meglio le possibilità di accertamento degli, ancorandone ialla più stretta osservanza di norme e direttive nazionali e restringendo la loro operatività alle sole strade ove insistono le aree di parcheggio a pagamento per le quali prestano il loro primario servizio. Vanno definite regole ...

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino nigeriano di 32 anni, ricercato dall’Autorità giudiziaria tedesca per violenza sessuale. Si tratta del secondo arresto, in pochi giorni, per le ...La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino nigeriano di 32 anni ...nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della Corte d’Appello di Napoli, per gli ...BENI CULTURALI Questa domenica, grazie all’iniziativa “Domenica al museo”, la Reggia di Caserta si visita gratis. Saranno aperti gli appartamenti reali e il parco reale.