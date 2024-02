Casa mia | testo e significato della canzone di Ghali a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo un periodo di pausa dalla musica durato un anno,è pronto a farsi sentire amia è lascelta dal cantante per esibirsi durante la settimana musicale più amata d’Italia. Ecco qualcosa in più sul pezzo. “mia”,diApparso anel 2020 come ospite, oratorna sul palco dell’Ariston nelle vesti di Big in gara. Il cantante ha scelto di gareggiare conmia, un pezzo che, nato quest’estate, è rimasto fermo per un po’, proprio come l’artista. Parlando del brano, infatti,ha raccontato: “Ho passato un anno lontano dalla musica, viaggiando: mi sono riconnesso con me stesso. Il brano è nato ...