Carrara capoluogo | Il primo passo del Psi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ieri mattina la sindaca Serena Arrighi e i suoi assessori sono stati intervistati da Rai News 24 sul riconoscimento di. "Un riconoscimento importante per la città – ha detto Arrighi –, e ci servirà per intercettare nuovi bandi". Un riconoscimento applaudito anche dai socialisti, da sempre impegnati per riportare la famosa ’e’ tra Massa. "I socialisti prendono atto con piacere del decreto legge che riconosce ala funzione di– scrivono dalla segreteria provinciale del Psi –. Registrando con piacere la soddisfazione unanime, ricordiamo che il nostro partito ha sempre sostenuto questo percorso di riconoscimento di una funzione cheha sempre avuto per storia, cultura amministrativa ed attività economiche. Ricordiamo che già nel gennaio 2009 il gruppo consiliare ...

