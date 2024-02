Carnevali | «Inter società amica come tante! Juventus? Una speranza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024), AD del Sassuolo, ha detto la sua su. Il dirigente poi non dimentica il rapporto con l’amico e maestro Marotta. RAPPORTI E DERBY ? Giovannivistato allo Sheraton di Milano da Gian Luca Rossi, si è espresso così sui rapporti con l’e sulla partita di domenica: «L’è una, per cui ci sentiamo spesso. Ma non solo con loro, anche con altri clubla Roma con cui abbiamo chiuso Kumbulla.? Marotta è stato il mio maestro, c’è un legame particolare. Per il bene del calcio, sarebbe bello che questa lotta possa arrivare fino alla fine. Sarebbe fantastico. Nessun favorito, partita complicata e difficile. ...