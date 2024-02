Carnevale | le maschere tradizionali della Toscana | origini e curiosità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 - Ha radici che affondano nella storia, molto prima dell’antica Roma, l'usanza di celare il proprio volto con delleper nascondersi. Durante il, travestirsi divenne punto di riferimento fondamentale per fare degli scherzi camuffando la propria identità. Ogni regione ha le sueche vantanosecolari. Ecco quali sono quelle toscane e le loro. Stenterello Burlamacco Ondina Re Giocondo Stenterello È Stenterello la maschera tradizionale di Firenze. Era verso al fine del ‘700 quando Luigi del Buono, un attore fiorentino, ispirandosi a Pulcinella, pensò di creare un personaggio simile ma in salsa. Lo pensò allegro e vivace, sempre in vena di scherzi, ma a differenza di Pulcinella lo pensò con ...