Carne coltivata | cosa è successo in questi giorni tra Ue e Italia

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Mai come in questo caso le parole fanno la differenza. C’è chi la chiama‘, per sottolineare che nasce da una coltura cellulare, dunque sì in laboratorio ma come filiazione naturale. E chi preferisce invece l’espressione‘sintetica‘, a mettere in evidenza le origini ‘artificiali. Tra le due definizioni c’è tutto il dibattito che da mesi sta scuotendo il mondo agricolo, l’opinione pubblica e, naturalmente, la politica, sull’asse Roma Bruxelles. Ed è proprio su quest’asse che si è consumata l’ultima polemica: la Commissione Europea, con una nota stringata, il 29 gennaio ha informato il Governono di aver archiviato in anticipo la notifica sulla legge che vieta la “sintetica” perché “il testo è stato adottato dallo stato membro prima della fine del periodo di ...