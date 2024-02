Carne coltivata | altra figuraccia di Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Aveva fretta il ministro Francescodi portare a casa la legge che vieta la produzione e la commercializzazione della. Così tanta fretta che ha violato il diritto europeo. Al punto che la Commissione europea ha comunicato all’Italia la chiusura anticipata della procedura di notifica del disegno di legge sulla“perché il testo è stato adottato” dal Paese membro “prima della fine del periodo di sospensione” previsto da una direttiva Ue 1535 del 2015. Il ministrocapisce fischi per fiaschi sullaed esulta per la decisione della Commissione Ue Nella comunicazione della direzione generale per il mercato unico della Commissione si invita l’Italia pertanto “a informarla del seguito dato” ...