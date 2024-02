Carinaro | tenta di recuperare pistola in auto sequestrata | denunciata 52enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024). Dovrà rispondere di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento lache questa mattina, dopo aver chiesto ai carabinieri di riappropriarsi di alcuni effetti personali, custoditi nella suavettura,qualche giorno fa dai militari della Stazione di Orta di Atella, in provincia di Caserta, si è presentata presso il deposito giudiziario al quale era stato affidato il mezzo. La donna, che con solerzia aveva già provveduto a pagare il verbale elevatole per la mancanza della copertura assicurativa, è stata accompagnata presso il deposito dai militari dell’Arma, dove, in attesa di poter riavere il veicolo destinato alla rottamazione, ha iniziato a rovistare al suo interno. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise ...