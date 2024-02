Carcere in Italia | un immenso Panopticon

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’non s’è desta e per quanto si possa discutere sulle tragiche condizioni dei penitenziari magiari per certi aspetti la nostra penisola sul trattamento inumano dei detenuti non è da meno. A preoccuparsi dell’attuale situazione è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, allarmato dal numero dei suicidi ininregistrati dall’inizio del 2024, L'articolo proviene da Il Difforme.

Fiorello ha aperto la puntata di 'VivaRai2!' parlando del caso di Ilaria Salis, l'attivista da un anno in carcere in Ungheria , dopo che hanno fatto ... (orizzontescuola)

In vista del consiglio europeo straordinario del 1 febbraio, Giorgia Meloni ha chiamato il premier ungherese Viktor Orbàn per parlare anche del caso ... (linkiesta)

Ilaria Salis , maestra italiana 39enne, denuncia le condizioni di vita in carcere a Budapest , in cui è detenuta dal 13 febbraio del 2023, giorno in ... (dilei)

Ilaria Salis , maestra italiana 39enne, denuncia le condizioni di vita in carcere a Budapest , in cui è detenuta dal 13 febbraio del 2023, giorno in ... (dilei)

Ilaria Salis non ha alcuna intenzione di chiedere un patteggiamento. «È un discorso chiuso perché nell’udienza di lunedì si è dichiarata estranea ai fatti ...«Speriamo che il circo mediatico duri poco e che non si ripeta l'assalto delle telecamere e dei giornalisti in cerca di scoop. Siamo davvero stanchi». A tredici anni e mezzo ...La Squadra mobile della polizia di Asti, coordinata dalla Procura ha arrestato 4 persone in diverse province italiane indiziate di fare parte di un'associazione a delinquere che consegnava, ...Le motivazioni della condanna a Franco Cioni di 6 anni e 2 mesi che uccise con un cuscino la moglie malata terminale. Concesse le attenuanti generiche e l’attenuante dei motivi morali e sociali ...Costretta a firmare un foglio scritto in ungherese, incomprensibile. Lo denuncia Ilaria Salis, che dopo l'udienza di lunedì è stata interrogata dal personale del carcere dove è detenuta a Budapest in ...