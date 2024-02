Capodanno cinese 2024 | i prodotti beauty a tema

In occasione di Roma-Inter , i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia Away edizione limitata, per festeggiare l’anno del Drago del Capodanno ... (inter-news)

Micah Enriquez, una creatrice digitale fai-da-te con base nel New Jersey (Usa), ha attirato l'attenzione per un innovativo trucco per l'insalata, condiviso sui suoi canali Make It With ...“Viaggio a Oriente” è una visita guidata alla scoperta di un mondo lontano: immergendosi nei racconti dei grandi viaggiatori, attraverso la via della seta si arriva fino in Cina.Dal 9 all’11 febbraio una rassegna di eventi gratuiti dedicati alla festività cinese tra talk, degustazioni, performance di arti marziali e l’immancabile (e coloratissima) Danza del Drago (mi-lorenteg ...È tornato alla Camera dei deputati Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia, attualmente sospeso dal partito, in seguito ai fatti della notte di capodanno. Pozzolo è stato audito dai probivi ..."China media group" ha comunicato in conferenza stampa il programma degli eventi per la serata della vigilia del Capodanno lunare, oltre ai design delle sedi in cui questi verranno messi in scena ...