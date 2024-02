Candelora 2024 | perché si festeggia il 2 febbraio? Significato | origini e proverbio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sioggi 2in tutta Italia la. Ma cosa significa questo giorno? E cosa dice il? Nella religione cristiana, larappresenta la festa della presentazione di Gesù Cristo al Tempio e si celebra 40 giorni dopo il Natale. Per molte comunità è vista come una sorta di rito

Candelora, proverbio toscano Per la Santa Candelòra, se nevica e se splora, dall’inverno siamo fuora; ma s’è sole e solicello, noi siam sempre a mezzo il verno. Per la Santa Candelora, se nevica o ...Per quanto riguarda le previsioni a breve scadenza, intanto, al Sud avremo temperature leggermente sotto la media nella giornata di oggi per il passaggio di un corpo nuvoloso, accompagnato anche da ...Ormai trascurata, la festa ha rappresentato per molto tempo un importante rituale di transizione dall’inverno alla primavera. Le celebrazioni si fanno anche a tavola, con biscotti e crespelle.