Candelora 2024 | perché si festeggia il 2 febbraio? Significato | origini e proverbio

Avvisi: Oggi è il giorno della Candelora: secondo le antiche tradizioni popolari oggi si consumano gli ultimi dolci natalizi e si tolgon ...Candelora, proverbio toscano Per la Santa Candelòra, se nevica e se splora, dall’inverno siamo fuora; ma s’è sole e solicello, noi siam sempre a mezzo il verno. Per la Santa Candelora, se nevica o ...Per quanto riguarda le previsioni a breve scadenza, intanto, al Sud avremo temperature leggermente sotto la media nella giornata di oggi per il passaggio di un corpo nuvoloso, accompagnato anche da ...