Candelora 2024 | perché si festeggia il 2 febbraio? Significato | origini e proverbio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sioggi 2in tutta Italia la. Ma cosa significa questo giorno? E cosa dice il? Nella religione cristiana, larappresenta la festa della presentazione di Gesù Cristo al Tempio e si celebra 40 giorni dopo il Natale. Per molte comunità è vista come una sorta di rito che simboleggia la luce e l’uscita dalle tenebre. Nella celebrazione liturgica si infatti benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”. Altro nome con cui è comunemente conosciuta è festa della Presentazione del Signore e Purificazione di Maria. Ma laaffonda le sue radici anche in diversi riti pagani che si celebravano in questa giornata e che avevano come protagonista principale la luce. Nelle credenze popolari di ...