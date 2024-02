Candelora 2024 | il proverbio | le tradizioni e cosa si celebra

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio– Oggi, 2 febbraio, è la. Ma da dove arriva questo nome? In questo giorno, la Chiesa cattolicala presentazione di Gesù al tempio e benedice le candele, simbolo di Cristo: da qui l'origine. LeNumerose lenel mondo legate a questa data, che è detto anche il 'giorno della marmotta'. Legati al due febbraio, giorno che segna secondo alcune credenze il passaggio dall'inverno alla primavera (si trova a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera), ci sono anche riti e simbolismi più o meno religiosi. La tradizione di seguire la marmotta che per tutti si chiama 'Punxsutawney Phil' e' stata resa celebre in tutto il mondo dal film 'Ricomincio da capo' ('Groundhog Day') del 1993, in cui il personaggio interpretato da Bill Murray ...

Abate Guariglia, quale significato assume, quest’anno, la Candelora a Montevergine «La Candelora è innanzitutto la festa della Luce che ci è stata donata, la Luce che ...Aspettando aspettando, la luce è arrivata. Il giorno della Candelora unisce non solo le comunità del Partenio. Oggi è atteso il grande pubblico sia a Mercogliano che ...Quaranta giorni dopo il Natale si celebra la Candelora. Una festa dalle antiche origini che simboleggia la fine dell'inverno.La Candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche festa della purificazione della Vergine Maria e della presentazione di Gesù al Tempio. La festa è chiamata Can ...ROMA - Febbraio inizia come è finito Gennaio, con l'anticiclone Zeus: caldo in montagna, gelo notturno in pianura padana e nei fondovalle alpini, mite al Cent ...