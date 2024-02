Cancer day | in Barilla incontri con dipendenti su prevenzione cancro seno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Rinnovata iniziativa con Breast unit Aou Parma Ladel tumore alsi fa, in, sul luogo di lavoro. In occasione della Giornata mondiale contro il, del prossimo 4 febbraio, l’azienda - grazie alla collaborazione con i professionisti della Breast Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma - rinnova per il terzo anno

Il World Cancer Day è la Giornata Internazionale per la Lotta contro il Cancro e ricorre il 4 febbraio 2024 . Rappresenta l’occasione per ... (periodicodaily)

In Italia circa un quarto delle morti per cancro è riconducibile a bassi livelli di istruzione. Quasi 30mila (29.727) decessi oncologici nel 2019 nel nostro Paese, nella popolazione fra 30 e 84 anni, ...Secondo i dati "Aiom", "Airtum" e "Passi" le nuove diagnosi tumore in Italia nel 2023 sono state circa 395mila, 208mila negli uomini e 187mila nelle donne ..."La prevenzione dei tumori al seno arriverà direttamente alle Persone Barilla". Lo annuncia l'azienda in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro (4 febbraio). (ANSA) ...