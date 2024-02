Campionato Italiano di Maratona | il percorso da San Felice Circeo a Sabaudia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) San, 2 febbraio 2024 – Sarà il Litorale Laziale ad ospitare ildi. E le località prescelte sono San. Domenica 4 febbraio, saranno presenti i migliori atleti nazionali alla LegeaMaga Circe. La partenza si svolgerà al Porto dele l’arrivo a, in provincia di Latina. E’ stato inaugurato allora, nella giornata di oggi, l’Expo alla presenza della autorità politiche e sportive, con tantissimi studenti presenti. Il taglio del nastro è avvenuto per mano del presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei. Quest’ultimo lo ha fatto alla piazza del Comune die ha dato il via ...

Terminata la sessione invernale di calciomercato, torna il campionato e presenta il piatto più gustoso, il derby d'Italia fra Inter e Juventus che mette in palio una bella fetta di scudetto. I ricordi ...La promessa, allenata da Robertais Del Moro, è già pronta per la prima rassegna importante della stagione, i campionati italiani indoor. L’allievo Filippo Angelini ha ritoccato più volte il suo ...Sarzana (La Spezia) 2 febbraio 2024 - Sabato sera in Maremma per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia arrivata dopo la sconfitta casalinga contro Amator ...