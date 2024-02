Camilla si carica e il peso della corona mentre Carlo si riprende

Leggi tutta la notizia su italiasera

Ieri a Bath, oggi a Cambridge la 76enneè stata accolta calorosamente dai fanfamiglia reale, dispensando sorrisi e rassicurando il pubblico sullo stato di salute del re. A Cambridge Camila ha visitato il Meadows community centre, una struttura caritatevole a serviziocomunità, di bambini, anziani e persone vulnerabili organizzata dal Royal Volunter service. Vestita con un tailleur verde bosco e stivali neri, senza capello,mantiene uno stile alla mano. E nelle foto di oggi la si vede anche con i capelli scompigliati dal vento, una cosa che sarebbe stata impensabile per la regina Elisabetta. Bambini entusiasti l'hanno accolta sventolando bandierine eli ha salutati come una nonna affettuosa, portando poi via sottobraccio i disegni che le hanno regalato i piccoli. "Si stando bene, grazie", ha risposto la regina a quanti le hanno chiesto notiziesalute del re. Infaticabile,ha inaugurato ieri un centro di sostegno per i malati di tumore al Royal Free Hospital di Londra. Poi si è recata a Bath per l'850esimo anniversarioFondazione St. John, un ente di assistenza dei poveri risalente al Medioevo, che oggi offre sostegno ad anziani e bambini disagiati. Ad attendere la regina davanti all'abbazia di Bath c'erano 900 bambini delle elementari che l'hanno accolta con grida di entusiasmo., scrive il Daily mail, è apparsa molto contenta e forse anche un filino sorpresa da così tanto calore. E se il feeling con i bambini è stato immediato,è apparsa a suo agio anche quando ha preso una tazza di tè assieme a nove anziani assistiti.