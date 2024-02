Cambi look importanti per celebrity da sempre affezionate alle loro chiome luminose È tendenze brunette anche per il 2024

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Inverno, tempo di capelli castani: lo decretano gli ultimidi volti noti. A partire da Ilary Blasi, che ha abbandonato il biondo platino a favore di un “Botticelli”, passando per l’attrice Riley Keough che oggi sfoggia una chioma castana quasi nera come il nonno Elvis. Chioma darkper Valentina Ferragni che al front row della sfilata Schiaparelli Haute Couture a Parigi ha lasciato il segno con un’inedita tinta nocciola. ...

Letizia di Spagna , due impegni in due giorni e due look fantastici molto diversi da loro. La Reina infiamma col tailleur pantaloni rosso e poi ... (dilei)

Oggi, 4 febbraio 2024, Facebook compie 20 anni: ecco come è cambiato il social network per antonomasia. E come ha cambiato noi che lo usiamo ...I prodotti sono selezionati con autonomia editoriale. Se acquisti uno di tali prodotti potremmo ricevere una commissione. Alcuni prodotti citati nell’articolo potrebbero essere soggetti a posizionamen ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe A 180 Sport usata del 2021 a Modugno, Bari nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La vera sportiva stradale provata su strada e in pista. Sviluppata attorno al motore bicilindrico già utilizzato con successo dalla semi carenata GSX8S e dalla V-Strom 800DE ...Ambra Angiolini ha cambiato look “a sorpresa”. Sui social si è mostrata in un’inedita versione dark con i capelli neri extra ...