Calendario tuffi Mondiali Doha 2024 | programma | orari e tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilcompleto deiaidi nuotodi, intra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Tutto pronto in Qatar per la ventunesima rassegna iridata, prevista inizialmente nel 2023 ma posticipata dopo le modifiche alpost pandemia. Grande attesa dunque per la manifestazione, che oltre ai prestigiosi titolimette in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi. Le gare deisi disputeranno all’Hamad Aquatics Centre, mentre il teatro deidalle grandi altezze sarà il porto di. Per l’Italia fari puntati nel maschile su Lorenzo Marsaglia, campione europeo in carica nel trampolino da 3 metri, e Giovanni Tocci, bronzo ...

Domani, venerdì 2 febbraio, prenderanno il via i Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno ban ...Domani a Doha al via le gare della XXI° Edizione dei Campionati mondiali di nuoto in programma dal 2 al 18 febbraio 2024 nella capitale del Qatar. Venerdì 2 ...La caccia al biglietto comincia da domani a Doha, in Qatar, in quella zona che vuol diventare l'ombelico del mondo sportivo, comprando sul mercato campioni e tornei in un tentativo ...