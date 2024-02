Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi | orari 2 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si comincia. Doha diventa il centro nevralgico del mondo acquatico con i. Ovviamente spazio anche per le competizioni iridate di, che caratterizzeranno la prima parte della competizione qatariota fino al prossimo 10. Rivedremo in acqua Giorgio Minisini. Dopo aver saltato lo scorso appuntamento iridato a Fukuoka, il golden boy delazzurro tornerà alle gare assieme ad una nuova partner: con lui non ci sarà Lucrezia Ruggiero ma Susanna Pedotti. Ovviamente Giorgio sarà inanche nelle prove in singolo, come la stessa Pedotti. Nel duo tecnico femminile spazio invece per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Il primo giorno dideidegli sport acquatici di Doha ...

Il Calendario completo dei tuffi ai Mondiali di nuoto 2024 di Doha , in programma tra venerdì 2 e domenica 18 febbraio. Tutto pronto in Qatar per la ... (sportface)

I Mondiali 2024 degli sport acquatici scatteranno a Doha (Qatar), oggi, venerdì 2 febbraio: nella prima giornata spazio a tuffi e nuoto artistico. Verranno subito assegnati i primi due titoli della ra ...Per tutti gli appassionati di sport arriva un altro grande evento internazionale da seguire. Stiamo parlando ovviamente dei Mondiali di Nuoto 2024 di Doha, che potrai seguire in diretta sui canali RAI ...Ci siamo! I Mondiali di Nuoto 2024 di Doha stanno per cominciare: da domani 2 febbraio avrà inizio la massima competizione internazionale per tutti gli appassionati di nuoto. Le gare degli italiani e ...Domani cominciano i Mondiali di Nuoto a Doha. Gli italiani in gara sono diversi e cercheranno sin da subito di conquistare qualche medaglia per cominciare al meglio il cammino nella competizione.Domani a Doha al via le gare della XXI° Edizione dei Campionati mondiali di nuoto in programma dal 2 al 18 febbraio 2024 nella capitale del Qatar. Venerdì 2 ...