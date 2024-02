Calciomercato Milan | Stefano Pioli deluso | voleva un difensore! E ora…

(Di venerdì 2 febbraio 2024): aveva chiesto a gran voce un difensore ma non è arrivato e ora la difesa rimane un problema Si è chiuso ilinvernale del. Possiamo parlare di una sessione al di sotto delle aspettative e quasi inesistente. Sicuramente, però, il piùdi tutti è. Sì, perché l’allenatore emiliano aveva chiesto a gran voce in conferenza stampa un difensore centrale, ma alla fine ao sono sbarcati solamente Filippo Terracciano ed è tornato Matteo Gabbia dal prestito con il Villareal. Il lunghi stop di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu stanno rappresentando un grande limite per la retroguardia rossonera. Certo i tanti goal, il ...

Dalla Francia giungono voci secondo cui il Milan avrebbe spinto per trattenere in rossonero Clinton Nsiala-Makengo, accostato al Lens (pianetamilan)

Il club rossonero non ha accontentato il suo tecnico. A Bologna l’ad Furlani era stato chiaro: "Chi gioca adesso in difesa sta facendo bene e presto gli infortunati rientreranno" ...Stasera inizia la 23ª giornata di B con un anticipo di prestigio fra due squadre che sono al di sotto delle aspettative di inizio stagione. I siciliani di Corini possono ancora inserirsi nella lotta p ...Dall'Inghilterra indiscrezione a sorpresa su un tentativo del Milan per un giocatore che non sembrava più essere un obiettivo.