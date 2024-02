Calciomercato Milan | Mike Maignan come Rafael Leao | vuole un ingaggio da top o va via

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 2 febbraio 2024)restare ao con untop o potrà essere addio…vede ilnel suo futuro. La volontà per il portiere francese ex Lille è quella di prolungare il contratto in scadenza nel 2026 per almeno altre due stagioni, seguendo la linea dicon untop. Dopo il disgustoso caso di razzismo che ha colpito il numero 1 francese,si è sentito confortato e supportato da tutta la squadra e ha apprezzato molto anche il gesto del club di interrompere la partita con il Bologna per proiettare un messaggio, sugli ...