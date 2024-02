Calciomercato Milan | la verità di Pioli sul mancato arrivo del difensore

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ildelè ormai terminato e la dirigenza non ha acquistato ilche serviva a: le parole dell’allenatore Nel corso di tutto gennaio ilha cercato in lungo e in largo uncentrale. Sono stati fatti tantissimi nomi, da Brassier fino a Demiral e Buongiorno ma alla fine dei conti non è arrivato nessuno. L’unico acquisto, se così vogliamo definirlo, è stato il ritorno dal prestito di Gabbia. Come mai ilnon ha comprato ilcentrale che tanto sarebbe servito a? Nel corso di tutta la prima metà di stagione, infatti, gli infortuni di Thiaw, Tomori e Kalulu hanno messo in grave difficoltà il tecnico italiano, che avrebbe quindi gradito un altro rinforzo. Intervenuto in ...