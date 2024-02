Calciomercato Milan – Ecco l’offerta per Sesko? Cifre e concorrenza

Il Milan ha chiuso la sessione di Calciomercato con solamente due colpi in entrata, ma quali sono le aspettative per la prossima estate? (pianetamilan)

Stefano Pioli avrebbe voluto tanto un altro difensore dal mercato invernale per il Milan , oltre a Gabbia, ma non è arrivato Stefano Pioli avrebbe ... (calcionews24)

Ore 10.40 – San Siro-Milan, Sala lancia l’ipotesi quarto anello in un’operazione da 300 milioni di euro: rossoneri freddi sull’idea del sindaco Ibrahimovic vara il progetto Ajax: al centro il settore ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno e accostato anche al calciomercato Milan, ha scelto l’Inter. Marotta e lo stesso ...Una priorità per la primavera. Senza farsi prendere dalla fretta, l`obiettivo è quello di arrivare prima possibile all`accordo. Il Milan è al lavoro per rinnovare.