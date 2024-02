Calciomercato | Atalanta Juventus e Atletico Madrid su Lookman

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'attaccante nerazzurro, seconmdo quanto riportato dal Sun, piace anche ad altri club di Premier LONDRA (INGHILTERRA) - La sessione invernale si è chiusa da poche ore, ma sulin realtà non cala mai il sipario. Secondo il "The Sun", per esempio, Ademolaè uno dei grandi obiettiv

Matteo Manfredi parlerà del calciomercato appena concluso a margine della conferenza stampa di presentazione di Sampdoria-Modena Alle 20 di giovedì 1° febbr ...ma sul calciomercato in realtà non cala mai il sipario. Secondo il "The Sun", per esempio, Ademola Lookman è uno dei grandi obiettivi di Juventus e Atletico Madrid per la prossima stagione.Mercato invernale, il pagellone delle altre: dall’Atalanta al Torino Sufficienza per l’Atalanta, che non aveva bisogno di chissà quali innesti: dal Verona ecco Hien e Diao. Blindato Zirkzee almeno ...