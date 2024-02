Calciomercato 2024 | terminata la sessione invernale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gran finale all’Hotel Hilton Rome Eur La Lama, per “Il– International Transfer Market” organizzato da ADICOSP – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi. Protagonisti assoluti della due giorni molti temi trattati con professionisti, manager e dirigenti delle Istituzioni sportive e politiche. La chiusura del) a Roma, si conferma come evento di riflessione e aggregazione su argomenti di attualità e di sviluppo del mondo del calcio. Dai recenti sviluppi di diritto sportivo internazionale, sostenibilità, bullismo e disagio giovanile, empowerment femminile, alla comunicazione e innovazione tecnologica. Senza tralasciare formazione e lavoro, per tutti gli stakeholders del mondo del calcio. Parlando di calcio, cultura, lavoro e di nuove riforme ...

Il calciomercato azzurro va oltre la sessione invernale: il Napoli è pronto a chiudere il colpo per giugno, arriva dai bianconeri.Il tecnico di Bagnolo Mella manda i suoi in campo con il solito 4-3-3. La novità nel pacchetto di difesa dovrebbe essere l’esordio da titolare di Salim Diakité nella corsia di destra. A centrocampo ...La sessione invernale di calciomercato è terminata senza l’auspicato botto finale. Segno evidente che il Lecce ritiene di avere mezzi e uomini a sufficienza per conquistare la ...La sessione invernale di calciomercato è terminata alle 20 di giovedì 1 febbraio, almeno in Italia. Già, perché in altri paesi è ancora possibile effettuare operazioni in entrata per qualche ora se no ...La società ha resistito agli assalti della Fiorentina, mentre Spalletti, ct dell’Italia, va a studiare gli allenamenti di Gilardino ...