Calcio Serie D Folgore entra nella tana della Real Calepina | adesso la Caratese non può più sbagliare

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il mese di gennaiosi è chiuso con il pareggio interno con il Brusaporto. Come a Castellanza anche mercoledì pomeriggio la squadra azzurra era riuscita a passare in vantaggio per prima ma rispetto a domenica non ha saputo raddoppiare e portare a casa il bottino pieno. Vincere avrebbe significato fare un bel passo avanti in classifica e lontano dalla zona playout, che invece resta vicina e la trasferta sul campoè tutt’altro che da prendere sottogamba. Oggi la formazione bergamasca sarebbe l’ultima a disputare i playout, laha appena tre punti in più. L’importanza e la delicatezza del match si spiegano da sole soprattutto alla luce delle vittorie di Clivense eTritium col Piacenza. Sotto c’è ...

Lecce -Fiorentina oggi in tv: orario, programma Serie A, streaming, probabili formazioni Attenzione all’attesissima sfida delle 20.45 tra il Lecce di Roberta D’Aversa e la Fiorentina di Vincenzo Itali ...Finisce com'era iniziata. Con il Napoli che cede: Elmas e ora Gaetano che va prestito al Cagliari. De Laurentiis è stato protagonista di un mercato di gennaio che, in Europa, ...Ci sono momenti in cui la medicina più efficace per fronteggiare affanni e imbarazzi è giocare. Il prima possibile. Prendiamo Bari-Reggiana. Risultato inaccettabile, prestazione… Leggi ...Sabato 3 febbraio (a partire dalle ore 14.30) andrà in scena la prima tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica . L'evento avrà luogo al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). La ...Ieri la chiusura del mercato invernale. Mesik è rimasto (clicca qui). Rosa di 26 calciatori. Domani (ore 20,45) Pescara-Pineto in diretta e in chiaro su Rete8 con ampio pregara a partire dalle 19,45.