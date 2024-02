Calcio | Pioli | ' voci su Conte? Non mi danno fastidio ma un po' mi annoiano' **

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 2 feb. - (Adnkronos) - Le dàche si parli diper la panchina del Milan? "no, un po' mi annoia. Il calcio moderno è così. In settimana due miei illustri colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro addio a panchine prestigiose. Noi siamo concentrati sul presente perché pensiamo ci siano ancora possibilità per rendere la stagione positiva". Così l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone.

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – Le dà fastidio che si parli di Conte per la panchina del Milan? “ fastidio no, un po’ mi annoia. Il calcio moderno è ... ()

Le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita contro il Frosinone Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna, il Milan (clicca QUI per leggere la probabile formazione) s ...Pioli presenta in conferenza stampa alle 14.00 Frosinone-Milan, match della 23esima giornata. Tutte le dichiarazioni del mister in diretta.Il tecnico rossonero potrebbe presto ricevere in regalo un ottimo rinforzo con cui poter sognare miglioramenti importanti ...