Calcio | Pioli | ‘obiettivo è cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine’

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – “L’obiettivo èdileda quifine”. Così l’allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampavigilia del match con il Frosinone. “Credo molto nei miei giocatori -prosegue-. In settimana ho avuto la conferma che è un gruppo forte tecnicamente e moralmente. Bennacer? Ci dà intensità, aggressività, qualità. Ha avuto un leggero infortunio in Coppa d’Africa, ha ripreso con noi ieri. Non ha un grande minutaggio ma è a disposizione”. Chi tirerà i rigori adesso dopo i due errori col Bologna? “Io ho deciso la gerarchia e domani la comunicheròsquadra”, conclude il tecnico rossonero. L'articoloWeb.

Il Milan dopo aver pareggiato per 2-2 contro il Bologna, a San Siro, scenderà in campo a Frosinone. In occasione della ventitreesima giornata. Frosinone reduce dall'1-1 contro il Verona al Bentegodi, ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha spiegato anche perché la dirigenza ha preferito non acquistare un secondo difensore. Stefano Pioli ha parlato in conferma stampa del momento attuale in casa Mil ..."Non è arrivato un altro difensore perché le opportunità che si sono create sul mercato non rispondevano alle nostre e alle mie ...