Calcio | la Lega Serie B di nuovo in campo contro il razzismo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "No al. Un messaggio chiaro e diretto che laB intende veicolare nuovamente e con ancor più forza in questa e nelle prossime giornate di campionato per sensibilizzare l'opinione pubblica di fronte ad una piaga inaccettabile che vai sani valori sportivi di rispetto e inclusione". Così laB in una nota sul suo sito ufficiale. "In particolare, laB, con il supporto del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, guidato da Stefano Delfini, ha predisposto unadi attività, già avviate durante il 3° turno, fra cui led bordoe messaggi speaker, in tutti gli stadi dellaBKT per la 4/a giornata di ritorno che prende il via questa sera con Palermo-Bari. Una sinergia che, unitamente alla campagna strutturalela violenza sulle donne, prosegue e si consolida ulteriormente al fine di contrastare ogni forma di abuso e discriminazione", conclude il comunicato.